Путин поговорил по телефону с президентом Мали

Пресс-служба Кремля сообщила, что Ассими Гоита в разговоре с российским лидером поблагодарил страну за гуманитарную помощь

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой, сообщила пресс-служба Кремля.

Гоита, как отметили в пресс-службе Кремля, поблагодарил Путина "за оказываемую гуманитарную помощь, а также содействие в деле обеспечения безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки на всей территории Мали".

Стороны обсудили поставки удобрений, пшеницы и топлива. "Обсуждена актуальная тематика двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе малийской стороны. В Кремле добавили, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных двусторонних отношений.

Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся в октябре прошлого года. Тогда Путин пригласил Гоиту на саммит Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в июле нынешнего года. Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что временный президент Мали принял приглашение главы российского государства.

Республика Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.