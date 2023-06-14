14 июня, 09:13,
обновлено 14 июня, 09:46
Военная операция на Украине

Володин сообщил, что разговаривал с Делимхановым

Спикер Госдумы отметил, что депутат "жив, здоров"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания палаты в среду сообщил, что только что общался с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, он жив и здоров. Видео со словами Володина опубликовал в Telegram-канале замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"[Появилась] информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идет о том, что он [якобы] ранен. <…> Вот только что разговаривали с ним - он жив, здоров", - отметил Володин.

О том, что Делимханов жив и здоров, также сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Володин добавил, что в век информационных технологий информация распространяется быстро, но "совести, откровенно говоря, стало меньше, поэтому информацию неподтвержденную рассылают, создают напряжение". Ранее в Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Делимханов был ранен. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияДелимханов, Адам СултановичРевенко, Евгений ВасильевичКартаполов, Андрей ВалериевичВоенная операция на Украине
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