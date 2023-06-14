Нарышкин заявил, что знание восточных языков дипломатами РФ отличает их от коллег с Запада

Председатель РИО также указал, что сегодня перед Россией стоит задача не просто вернуть прежние позиции в отечественном востоковедении, "но и поднять планку в этой сфере еще выше"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Блестящее владение национальными языками у работающих в государствах Востока российских дипломатов выгодно отличает их от коллег из стран Запада. Об этом заявил в среду председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Географическое положение России, геополитическая миссия нашей страны - служить мостом между двумя частями света, между Западом и Востоком, - веками сказывались на отношении нашего государства и просвещенной части нашего общества к Востоку. Этот интерес носил не потребительский, не хищнический характер, как это было, да и остается во многих культурах Запада, а воплощал доброжелательное стремление лучше понять быт и менталитет наших соседей", - сказал он на круглом столе, посвященном традициям и перспективам развития отечественного востоковедения в Российской национальной библиотеке.

"К слову, блестящее владение национальными языками стран пребывания выгодно отличает и наших российских дипломатов, работающих в странах Востока, от своих западных коллег", - добавил Нарышкин.

Председатель РИО также указал, что сегодня перед Россией стоит задача не просто вернуть прежние позиции в отечественном востоковедении, "но и поднять планку в этой сфере еще выше".

Для студентов-востоковедов заместитель главы Минобрнауки РФ Константин Могилевский отметил, что в планы ведомства входит учреждение именной стипендии для наиболее талантливых студентов-востоковедов. "Но здесь, уважаемые коллеги, мы очень нуждаемся в вашем совете, это должно быть общее решение, чьим именем будет названа эта именная стипендия", - добавил он.

"Константин Ильич [Могилевский], если именных стипендий будет не одна, а несколько, я бы вам предложил и попросил бы одну из стипендий назвать именем одного из выдающихся советских, российских разведчиков-нелегалов, который долгое время, в течение нескольких десятков лет и с большим результатом проработал в одной из стран Азии или Африки. <…> Имя мы назовем, конечно, из всех, чьи имена уже известны нашему обществу", - предложил Нарышкин.