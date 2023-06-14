Выборы губернатора Амурской области пройдут в течение трех дней

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июня. /ТАСС/. Выборы губернатора Амурской области, назначенные ранее на 10 сентября, пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале избирательной комиссии Приамурья.

"Голосование на выборах губернатора Амурской области и выборах органов местного самоуправления будет проходить три дня подряд. Постановление "О проведении голосования на выборах губернатора Амурской области и выборах местного самоуправления, назначенных на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд" только что одобрили на заседании Амуризбиркома", - говорится в сообщении.

Как отмечено в постановлении, такое решение принято в целях создания дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан. При этом досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях начнется с 20 августа.

Период выдвижения начался сегодня и завершится 14 июля. После выдвижения кандидат может начинать агитацию и приступать к сбору подписей. Подписные листы и другие документы, необходимые для регистрации, можно представлять до 24 июля. После чего кандидата зарегистрируют или откажут в регистрации. На проверку данных отводится 10 дней.

Ранее, на заседании 8 июня депутаты Амурской области назначили выборы губернатора региона на 10 сентября. Соответствующее постановление принято большинством голосов.