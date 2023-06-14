14 июня, 09:46,
обновлено 14 июня, 10:06

Пушилин назвал контролируемой ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях

По словам врио главы ДНР, оперативный контроль на стороне сил РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал контролируемой ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях.

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"Мы видим, что даже на одном из самых сложных участков, южнодонецком, как бы противник ни старался, какое бы количество техники ни задействовал, личного состава, продвинуться на серьезные расстояния не получается. <…> Ситуация на южнодонецком направлении остается сложной, но контролируемой. То же можно сказать и про марьинское направление, где сейчас оперативный контроль также на стороне сил РФ", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеПМЭФ
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