По словам врио главы ДНР, оперативный контроль на стороне сил РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал контролируемой ситуацию на южнодонецком и марьинском направлениях.

"Мы видим, что даже на одном из самых сложных участков, южнодонецком, как бы противник ни старался, какое бы количество техники ни задействовал, личного состава, продвинуться на серьезные расстояния не получается. <…> Ситуация на южнодонецком направлении остается сложной, но контролируемой. То же можно сказать и про марьинское направление, где сейчас оперативный контроль также на стороне сил РФ", - сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС.