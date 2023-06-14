Володин обсудил с премьером Кубы вопросы межпарламентского сотрудничества

Спикер Госдумы подчеркнул, что отношения двух стран "успешно развиваются на принципах доверия, дружбы и взаимопомощи"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в среду обсудил вопросы развития отношений двух стран в контексте межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Говоря о дальнейшем укреплении сотрудничества России и Кубы, Вячеслав Володин подчеркнул, что в его основе - активная работа глав государств Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. При этом важно максимально использовать парламентское измерение", - говорится в сообщении.

Спикер подчеркнул, что отношения двух стран "успешно развиваются на принципах доверия, дружбы и взаимопомощи". Он напомнил, что в конце апреля в Гаване состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы, идет взаимодействие на уровне профильных комитетов.

Володин отметил, что все депутаты "вне зависимости от политических взглядов" выступают против санкционного давления на суверенные государства. "Депутаты выступают за справедливый, многополярный мир. Мы не можем согласиться с санкционной политикой США: ее цель - сдержать развитие таких стран, как Россия, Китай, Куба, Корея, Иран, Турция и многих других", - сказал спикер. По мнению председателя Госдумы, такая политика - это "новая форма колонизации", только у суверенных государств есть будущее.

В свою очередь Крус поблагодарил российских депутатов за постоянную поддержку Кубы в ее борьбе с блокадой США, выразив надежду, что отношения двух стран будут и далее развиваться, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

"На всех международных форумах Куба выступает в поддержку России и твердо осуждает все несправедливые санкции, которые сегодня применяются по отношению к вашей стране. Мы также выступаем против всех попыток изолировать Россию и распространить русофобию на международной арене", - сказал премьер-министр. По его словам, Западу так и не удалось добиться своей цели и ослабить Россию. "Мы видим Россию стабильной и крепкой страной", - сказал премьер.