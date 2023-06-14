Гаврилов считает, что США знали о планах Украины подорвать Каховскую ГЭС

Однако Вашингтон этого не предотвратил, отметил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

ВЕНА, 14 июня. /ТАСС/. США были в курсе планов Киева по уничтожению дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) благодаря контролю за целями поставленных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, но ничего не сделали для предотвращения этой катастрофы. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Отдельно подчеркнем, что [РСЗО] HIMARS - это высокоточный комплекс, который наводится с помощью американской системы GPS, а все выбранные ВСУ (Вооруженными силами Украины - прим. ТАСС) цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе. Вы ведь хорошо помните, что на прошлой неделе, 6 июня, киевские террористы подорвали Каховскую ГЭС, в одночасье спровоцировав катастрофу для сотен тысяч мирных граждан. А до этого - летом-осенью 2022 года - по гидроэлектростанции только из РСЗО HIMARS ВСУ выпустили более 300 ракет. Американцы знали об этом. Но ничего не сделали, чтобы предотвратить катастрофу", - указал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Текст выступления дипломата передали ТАСС в российской делегации.