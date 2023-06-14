14 июня, 10:50,
обновлено 14 июня, 11:11
ПМЭФ

Балицкий заявил, что рассчитывает после выборов вновь возглавить Запорожскую область

Врио губернатора региона намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать его кандидатуру в качестве главы региона.

"Да, я буду готов. Я буду обращаться к президенту с просьбой поддержать меня. И очень рассчитываю на его поддержку", - сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли он вновь возглавить регион после планируемых в сентябре выборов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБалицкий, Евгений ВитальевичПМЭФ
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