ЕР выдвинула Воскресенского в качестве кандидата в губернаторы Ивановской области

Он является действующим главой региона

ТАСС, 14 июня. Ивановское региональное отделение "Единой России" на прошедшей в среду конференции выдвинуло действующего губернатора Станислава Воскресенского кандидатом от партии на выборах главы региона, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня участники региональной конференции "Единой России" выдвинули Станислава Воскресенского кандидатом в губернаторы Ивановской области на выборах, которые пройдут в нашем регионе этой осенью", - говорится в сообщении.

Депутаты Ивановской областной думы 8 июня приняли постановление о проведении выборов 10 сентября - в единый день голосования. По данным избирательной комиссии области, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жители региона будут выбирать 30 депутатов областного парламента восьмого созыва, а также губернатора. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы региона Воскресенского вновь пойти на выборы губернатора.

Воскресенский был назначен врио губернатора Ивановской области 10 октября 2017 года. 9 сентября 2018 года он победил на выборах главы региона (баллотировался от партии "Единая Россия"). Действующему губернатору 46 лет.