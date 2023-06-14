Ушаков заявил об мощном давлении США на страны Африки перед их саммитом с Россией

Помощник президента России отметил, что подготовка к этому мероприятию ведется достаточно активно

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Большинство государств африканского континента подтвердило свое участие в саммите Россия - Африка, несмотря на то, что США и другие страны оказывают на них давление. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Подготовка к саммиту у нас ведется достаточно активно. Мы находимся в постоянном контакте с представителями африканских стран", - сказал представитель Кремля. При этом он заметил, что на африканские государства "оказывается мощнейшее давление со стороны США и других стран Запада". "Но тем не менее подтверждено участие уже большинства государств африканского континента в нашем саммите", - констатировал Ушаков. "Посмотрим, как это все получится на самом деле, но подготовка ведется весьма активно, саммит состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге", - подчеркнул помощник российского лидера.

Он рассчитывает, что предстоящий саммит "будет иметь очень большое значение для дальнейшего развития отношений России со странами африканского континента".