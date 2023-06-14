Главы стран ШОС, в том числе Путин, примут участие в саммите в июле по видеосвязи

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков назвал ориентировочную дату мероприятия 4 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как и остальные руководители стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выступит на саммите объединения по видеосвязи, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Представитель Кремля рассказал о некоторых деталях подготовки саммита ШОС. "[Саммит] ШОС - это Нью-Дели, вначале согласовывали одни даты, мы согласовали их и готовились к поездке президента [РФ] в Нью-Дели, затем индийская сторона поменяла сроки визита, ориентирует его проведение на 3-4 июля, мы тоже подтвердили согласие участвовать в этом мероприятии, поскольку придаем действительно приоритетное значение сотрудничеству в рамках ШОС", - рассказал Ушаков. По его словам, "затем индийская сторона объявила о том, что они собираются проводить это мероприятие в формате видеоконференции". "И мы тоже подтвердили участие, так что ориентировочно 4 июля состоится саммит ШОС в видеоформате, естественно, что наш президент весь этот день будет работать со своими коллегами по ШОС", - отметил представитель Кремля.