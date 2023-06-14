Ушаков сообщил об отсутствии решения многих оргвопросов по саммиту БРИКС в ЮАР

Помощник главы российского государства в том числе отметил ситуацию с ордером Международного уголовного суда на арест Владимира Путина

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Многие организационные вопросы перед саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в том числе по исполнению ЮАР решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина, остаются открытыми. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается саммита БРИКС, это Южно-Африканская Республика, город Йоханесбург, планируется на конец августа, но еще многие вопросы практической организации этого саммита не решены", - сказал представитель Кремля. "Можно прямо сказать, что подвешен вопрос и о том, как южноафриканская сторона имеет в виду исполнять незаконное решение Международного уголовного суда", - уточнил Ушаков.

При этом он заметил, что подготовка к саммиту идет активно. Помощник российского лидера напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время недавней поездки в Африку проводил переговоры с представителями ЮАР и коллегами по БРИКС. "Документы готовятся, вся проблематика БРИКС в активнейшем обсуждении", - подчеркнул Ушаков.

Представитель Кремля пояснил, что активное обсуждение готовящихся документов связано с тем, "как дальше будет функционировать БРИКС". Он указал, что и сейчас это крупнейшее международное объединение. "Очень много стран, и больших, и средних, заинтересованы в том, чтобы подключиться к работе БРИКС. Некоторые заявляют откровенно о своем участии в качестве полнокровных членов, причем просят принять их немедленно, другие страны заинтересованы в том, чтобы поддерживать возможное сотрудничество, быть партнерами по диалогу с этой организацией, там много разных схем", - констатировал представитель Кремля. По его словам, авторитет БРИКС настолько велик, что "сейчас в буквальном смысле завал заявок на подключение к этой организации".

Ушаков считает, что "это все нужно обсуждать и согласовывать параметры участия этих стран". "Это все не так просто, сейчас эксперты соответствующих стран этим заняты. Тут важно, конечно, использовать заинтересованность и никого, естественно, не отпихивать. Но вместе с тем нужно сделать так, чтобы эта организация по-прежнему работала в консолидированном формате, не размытом какими-то различными подходами, которые глубоко не совпадают с интересами стран-основателей", - резюмировал помощник главы российского государства.

Как ранее сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко, Египет подал заявку на вступление в БРИКС.