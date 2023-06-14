Ушаков: Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием телеграммой

Помощник главы российского государства признался, что в Кремле не стали добавлять к посланию подарок в виде любимого китайским лидером российского мороженого

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с предстоящим 15 июня 70-летием "теплой телеграммой". Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, признавшись, что в Кремле не стали добавлять к посланию подарок в виде любимого китайским лидером российского мороженого.

"15 июня день рождения у одного близкого нашего друга - руководителя огромной страны, Китайской Народной Республики. И мы поздравляем нашего друга в первую очередь", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли Путин поздравить экс-президента США Дональда Трампа с отмечаемым сегодня 77-летием. Ушаков уточнил, что Си Цзиньпину от Путина телеграмма "направлена очень теплая".

На вопрос, отправлено ли в Пекин мороженое, Ушаков признался: "Нет, мороженое, нет". "А надо было? Недоработка значит, не Путина, а наша недоработка", - заметил с улыбкой помощник президента.