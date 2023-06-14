Ушаков: приглашение Макрона на саммит БРИКС зависит от ЮАР как страны-хозяйки

Помощник главы российского государства добавил, что "на саммитах часто бывают гости, которые непосредственно не принимают участие" в работе объединения

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков не знает о планах президента Франции Эмманюэля Макрона принять участие в саммите БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) в Южно-Африканской Республике в августе. Представитель Кремля обратил внимание на то, что гости приглашаются страной - хозяйкой саммита и при согласовании с государствами - участниками объединения.

"Я этого [сообщений СМИ о планах Макрона] не видел, я не знаю, не могу прокомментировать", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Приглашать, естественно, будет принимающая сторона, от нее многое зависит, но многие вопросы организационно-практического свойства еще не отрегулированы (перед саммитом БРИКС - прим. ТАСС)", - отметил Ушаков. Он добавил, что "на саммитах часто бывают гости, которые непосредственно не принимают участие в работе БРИКС". "Я знаю, что южноафриканское председательство вначале замахивалось на то, чтобы пригласить в буквальном смысле большинство африканских государств на этот саммит", - сказал помощник российского лидера. Он признался, что сейчас не знает, как обстоят дела с этим приглашением. "Это практикуется, но, как правило, такие вопросы согласовываются между странами-участницами", - заметил Ушаков.