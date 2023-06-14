Ушаков заявил об отсутствии у Кремля сверхожиданий от выборов президента США

Помощник президента РФ прокомментировал слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что переговоры по Украине не начнутся до выборов президента США, поскольку Путин ждет их результатов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Кремль не испытывает сверхожиданий от предстоящих выборов президента США, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Было бы преувеличением сказать, что [президент России Владимир] Путин сидит и ждет результатов выборов в США. Они, конечно, интересуют, как и любого нормального человека, но каких-то сверхожиданий нет", - сказал представитель Кремля. "Путин особо не ждет результатов", - повторил он. Таким образом Ушаков ответил на просьбу прокомментировать слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что переговоры по Украине не начнутся до выборов президента США, поскольку Путин ждет их результатов.