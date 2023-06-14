14 июня, 12:03
Умер Сильвио Берлускони

Ушаков заявил, что российскую сторону не приглашали на похороны Берлускони

По словам помощника главы российского государства, президент Владимир Путин искренне скорбит из-за смерти его партнера и друга

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская сторона не была приглашена на похороны экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, но президент РФ Владимир Путин искренне скорбит из-за смерти его партнера и друга, сказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

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Берлускони, трижды возглавлявший итальянское правительство, избранный сенатором на последних выборах в сентябре прошлого года, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", умер 12 июня. Сегодня его с государственными почестями похоронят в Кафедральном соборе Милана.

"Мы не знаем еще про уровень иностранного присутствия на похоронах [Берлускони], но российскую сторону на эту церемонию не приглашали", - сказал Ушаков.

Он заверил, что "президент [России] искренне скорбит по поводу кончины Сильвио Берлускони, с которым его связывали не только конструктивные рабочие отношения, но и многолетняя дружба". Представитель Кремля напомнил, что Путин направил соболезнования президенту Италии и "выступил с официальным комментарием, в котором подчеркнул особую роль Берлускони, в том числе в контексте развития отношений между Россией и Италией". 

Теги:
ИталияРоссияУшаков, Юрий ВикторовичУмер Сильвио Берлускони
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