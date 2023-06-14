Гаврилов: США и ЕС придется объяснять налогоплательщикам потери западной техники

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что военная техника уже давно использовались для терактов на территории России и атак на гражданское население

ВЕНА, 14 июня. /ТАСС/. США и их союзникам из числа стран Евросоюза и НАТО придется объяснять собственным налогоплательщикам высокие потери современной западной техники, понесенные украинской армии в ходе попытки контрнаступления. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Сейчас на линии боевого соприкосновения как никогда видно, что против нашей страны "чужими руками" воюют государства - члены НАТО и Евросоюза. Их военная техника и оружие, оказавшись у боевиков киевского режима, уже давно использовались для терактов на территории России и атак на гражданское население, а теперь массированно применяются в контрнаступлении. Вскоре спонсорам "украинской авантюры" из США и Европы придется отвечать на неудобные вопросы от своих налогоплательщиков, которые во всех западных СМИ смогут увидеть, как направленное Киеву оружие <...> превращается в обыкновенную мишень для российских военных", - отметил Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Текст выступления дипломата передали ТАСС в российской делегации.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Как заявил во вторник на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. Как следует из материалов агентства Блумберг, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета "Политико" со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.