Путин и президент Алжира 15 июня обсудят вопросы развития сотрудничества стран

Абдельмаджид Теббун 16 июня будет находиться в Санкт-Петербурге и примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, лидеры обсудят вопросы развития стратегического сотрудничества стран в разных сферах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Кремля.

"15 июня в Кремле состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджидом Теббуном, который находится в России с государственным визитом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы развития стратегического российско-алжирского сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. По итогам переговоров планируется подписание совместных документов, добавили в пресс-службе.

Президент Алжира в пятницу будет находиться в Санкт-Петербурге и примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, выступит там с докладом.