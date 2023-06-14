Песков анонсировал большое выступление Путина на пленарке ПМЭФ

По словам пресс-секретаря главы государства, затем состоится дискуссия

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу будет большим, после состоится дискуссия, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент готовится к участию в пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится в пятницу. Ориентировочно, на данный момент, на 14:00 пленарка намечена. Будет большое выступление президента, затем дискуссия", - сказал представитель Кремля.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.