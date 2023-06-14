Песков: Путин получает данные по СВО в том числе от командиров, только закончивших бой

Пресс-секретарь главы государства заверил, что президент получает информацию из множества источников и имеет представление о реальной картине на местах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин получает информацию о специальной военной операции (СВО) из многих источников, в том числе от командиров на местах и военкоров, и продолжит эту практику, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент получает информацию из множества источников, это и официальные ежедневные доклады Минобороны, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, и общение с командирами, которые на местах буквально минутами ранее закончили бой и вышли из боя, это и общение с ранеными в госпитале, и СМИ, конечно", - отметил представитель Кремля.

Песков заверил: "Президент получает информацию из множества источников и имеет возможность иметь представление о реальной картине на местах. И, конечно же, он эту свою практику будет продолжать". "Будет общаться и с военкорами, и просто с военнослужащими, и с комбатами и так далее. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона", - подытожил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о том, не возникнет ли ревности у чиновников и Минобороны от сближения президента с военкорами, Песков сказал: "Нет, конечно, об этом не может быть и речи".

Путин во вторник несколько часов лично общался с военкорами. В беседе приняли участие Семен Пегов, Александр Сладков, Ирина Куксенкова, Дмитрий Стешин, Андрей Руденко, Максим Долгов, Евгений Поддубный, Александр Коц и другие. На этой встрече глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о том, что нет необходимости в новой мобилизации и во введении военного положения на всей территории РФ. Отдельно Путин заявил о том, что Россия в случае продолжения обстрелов ее регионов может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины.

Президент в курсе деятельности военкоров. В числе прочего за последний год они были включены в рабочую группу по вопросам СВО и в наблюдательный совет фонда "Защитники Отечества", военкор Александр Коц в ноябре вошел в обновленный состав Совета по правам человека (СПЧ). Кроме того, Путин отмечал заслуги таких журналистов государственными наградами. Так, орденов Мужества были удостоены Семен Пегов, Ирина Куксенкова, Анастасия Елсукова, Владлен Татарский (посмертно), а также корреспондент херсонской телерадиокомпании "Таврия" Влада Луговская. В послании Федеральному собранию в феврале этого года президент поблагодарил за работу военкоров, рискующих жизнью и здоровьем на передовой, чтобы рассказать всему миру правду.