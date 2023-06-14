14 июня, 12:06,
обновлено 14 июня, 12:32
Военная операция на Украине

Песков опроверг информацию, что Россия и Украина хотели договориться об "аренде Крыма"

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь главы государства отметил, что полуостров является неотъемлемой частью России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об "аренде" полуострова с Украиной не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там, якобы содержался пункт об "аренде Крыма".

"Нет, это не так", - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждалась такая возможность. "Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", - подчеркнул он.

Речь идет о проекте договора, который обсуждали делегации России и Украины весной 2022 года в Стамбуле и который предполагал прекращение боевых действий. Накануне Путин рассказал, что соглашение было "неплохим", Москва и Киев даже его парафировали, но украинские власти "просто выбросили его потом, и все". Российский лидер не раскрывал содержание документа.

Лукашенко, говоря о наполнении документа, назвал его "нормальным". "Даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор", - отметил белорусский лидер. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация