Песков опроверг информацию, что Россия и Украина хотели договориться об "аренде Крыма"

Пресс-секретарь главы государства отметил, что полуостров является неотъемлемой частью России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Крым является неотъемлемой частью России, никакие договоренности об "аренде" полуострова с Украиной не обсуждались, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что глава российского государства Владимир Путин передал ему проект стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом, и там, якобы содержался пункт об "аренде Крыма".

"Нет, это не так", - сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли обсуждалась такая возможность. "Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", - подчеркнул он.

Речь идет о проекте договора, который обсуждали делегации России и Украины весной 2022 года в Стамбуле и который предполагал прекращение боевых действий. Накануне Путин рассказал, что соглашение было "неплохим", Москва и Киев даже его парафировали, но украинские власти "просто выбросили его потом, и все". Российский лидер не раскрывал содержание документа.

Лукашенко, говоря о наполнении документа, назвал его "нормальным". "Даже по Крыму - аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке. Нормальный договор", - отметил белорусский лидер.