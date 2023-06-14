Песков: все информационные вбросы о подрыве "Северных потоков" заслуживают внимания

Пресс-секретарь президента не исключил, что газета The Wall Street Journal вбросила информацию о причастности Польши к подрыву газопроводов намеренно, чтобы скрыть истинных заказчиков террористического акта

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Все информационные вбросы, возникающие вокруг диверсии на "Северных потоках", в том числе о причастности Польши к подрыву, заслуживают внимания. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

"Разумеется, мы самым тщательным образом фиксируем различные сливы, вбросы информации, которые появляются то там, то сям в медийном пространстве вокруг темы террористического акта и террористической диверсии вокруг "Северных потоков", - сказал он, комментируя публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что германские следователи изучают данные, которые могут свидетельствовать, что подорвавшие газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы.

"Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков не исключил, что газета The Wall Street Journal вбросила информацию о причастности Польши к подрыву "Северных потоков" намеренно, чтобы скрыть истинных заказчиков террористического акта. "Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков этого террористического акта против критически важной международной инфраструктуры", - отметил он.

При этом представитель Кремля констатировал, что российская сторона неоднократно указывала на то, что содеянное на газопроводе "могло быть исполнено только специальными службами государства". "Только какое-то государство или группа стран может стоять за этим терактом", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия сожалеет о невозможности участвовать в расследовании. "Мы, к сожалению, по-прежнему не имеем возможности быть частью следственного процесса, следственных действий. Нас туда не допускают. Мы по-прежнему настаиваем на том, что должно быть абсолютно транспарентное и инклюзивное следствие, международное, с тем чтобы выяснить заказчиков и исполнителей этого международного преступления", - сказал Песков.

Публикация газеты The Wall Street Journal

Ранее в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что германские следователи изучают данные, которые могут свидетельствовать о том, что подорвавшие газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы. По их сведениям, специалисты пришли к выводу, что яхта "Андромеда", якобы использовавшаяся для доставки взрывчатки к трубопроводам, вышла из порта на датском острове Кристиансё.

Как пишет газета, в промежуток между тем как взрывчатка была заложена на обоих газопроводах, яхта, предположительно, заходила в территориальные воды Польши, причину этого устанавливают следователи. На данный момент нельзя точно сказать, "достигла ли яхта побережья Польши или сблизилась с другим судном в ее территориальных водах", информировали источники издание.

Вместе с тем в ходе расследования специалисты получили доступ к "Андромеде", которую пассажиры, по информации газеты, вернули немытой. Они обнаружили на борту следы взрывчатки, образцы ДНК и отпечатки пальцев. Теперь следователи выясняют, принадлежит ли найденная ДНК некому идентифицированному ими ранее украинскому военнослужащему. Другие улики указывают на то, что "Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования" диверсии, отмечает The Wall Street Journal.