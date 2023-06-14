В Кремле с тревогой восприняли новости вокруг Делимханова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить украинским фейкам и ждать правдивых данных

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В Кремле с большой тревогой восприняли информацию о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне специальной военной операции, призывают не верить украинским фейкам и ждать правдивых данных.

"Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло", - сказал представитель Кремля, комментируя появившиеся в Telegram-каналах сообщения о ранении депутата.

Отвечая на вопрос, зачем украинские СМИ писали и вовсе о гибели депутата, Песков подчеркнул, что "цели очевидны". "Вы знаете, что украинские СМИ постоянно распространяют фейки. Давайте дождемся реальной правдивой информации", - сказал пресс-секретарь президента.