14 июня, 12:08,
обновлено 14 июня, 12:39
Военная операция на Украине

Песков объяснил слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, Киев продолжает обстрелы социальных объектов и мирных граждан, так как он получает от Запада все более дальнобойные вооружения, Москве придется отодвигать его военную инфраструктуру на безопасные расстояния

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Киев продолжает обстрелы социальных объектов и мирных граждан, так как он получает от Запада все более дальнобойные вооружения, Москве придется отодвигать его военную инфраструктуру на безопасные расстояния, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он объяснил слова российского лидера Владимира Путина о возможном создании "санитарной зоны" на Украине.

"Речь идет о том, что с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан. И в любом случае для того, чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляются более сложные и более дальнобойные вооружения, придется, соответственно, эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние, с тем чтобы обеспечить безопасность граждан", - сказал представитель Кремля.

Днем ранее Путин заявил, что РФ в случае продолжения обстрелов ее регионов может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" на территории Украины. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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