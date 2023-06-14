Кремлю неизвестно, в каком качестве Макрон мог бы участвовать в саммите БРИКС

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает такой информацией

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не понимают, в каком качестве президент Франции Эмманюэль Макрон мог бы принять участие в саммите БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

"Мы, честно говоря, не знаем как, в качестве кого, с какой целью [Макрон мог бы участвовать в саммите], мы не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля относительно высказанного французским лидером соответствующего пожелания.