14 июня, 12:06,
обновлено 14 июня, 12:33

Кремлю неизвестно, в каком качестве Макрон мог бы участвовать в саммите БРИКС

Sean Gallup/ Getty Images
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Sean Gallup/ Getty Images

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает такой информацией

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не понимают, в каком качестве президент Франции Эмманюэль Макрон мог бы принять участие в саммите БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

"Мы, честно говоря, не знаем как, в качестве кого, с какой целью [Макрон мог бы участвовать в саммите], мы не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какова позиция Кремля относительно высказанного французским лидером соответствующего пожелания. 

Теги:
РоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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