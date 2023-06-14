Кремль не комментирует идею частично освободить от уголовной ответственности бойцов СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает возможным комментировать эту тему, пока идет обсуждение в парламенте

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев инициативу освободить от уголовной ответственности за не тяжкие преступления участников СВО.

"Пока идет обсуждение в парламенте, мы не считаем возможным это комментировать", - сказал представитель Кремля.

Госдума ранее в среду приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ 13 июня внесла в палату группа парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.

Проект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу. Согласно документу, контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей.