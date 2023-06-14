"Единая Россия" выдвинула Воробьева кандидатом на выборы губернатора Подмосковья

Выборы пройдут в сентябре

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Московское областное отделение партии "Единая Россия" по итогам голосования выдвинуло действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборах главы региона в сентябре.

"Результаты по голосованию следующие: Воробьев Андрей Юрьевич - 380 голосов, Забралова Ольга Сергеевна - 5, Толмачев Александр Романович - 3. <...> На основании протокола счетной комиссии конференции по результатам тайного голосования выдвинуть от Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" кандидатом на должность губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича", - сказал секретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В доме правительства Московской области проходит 27-я конференция Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что с 8 по 10 сентября в Подмосковье пройдут выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.