Путин уверен, что отношения России и Кубы будут развиваться

По словам президента, РФ будет делать все, чтобы помочь Кубе преодолевать незаконные санкции США

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Отношения между Москвой и Гаваной и далее будут развиваться по всем направлениям, включая энергетику и туризм. Уверенность в этом высказал президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро.

"Наше двустороннее взаимодействие <...> должно развиваться по всем направлениям, о которых мы договаривались. Уверен, что так оно и будет. Это энергетика, туризм, некоторые другие направления, которые являются приоритетными", - указал российский лидер.

По его словам, отношения РФ и Кубы развиваются, "несмотря на сложности сегодняшнего дня". "Нет необходимости подчеркивать особый союзнический, долговременный, за столько десятилетий сложившийся характер наших отношений. К Острову свободы у нас в России особое отношение всегда было и остается", - отметил глава государства. Путин подчеркнул, что рад видеть своего визави и адресовал самые лучшие пожелания президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и Раулю Кастро.

"Отношения наши развиваются, несмотря ни на какие сложности сегодняшнего дня", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что недавно состоялось заседание российско-кубинской межправкомиссии, с российской стороны ее председателем является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Он мне докладывал о ходе этой работы", - добавил президент РФ.

"Знаю, что у вас очень большая программа, совсем недавно мы с вами виделись в Сочи, где вы представляли Кубу в рамках ЕАЭС в качестве [страны-]наблюдателя. И в Москве у вас большая программа, много встреч, вы затем выезжаете в Петербург для участия в ПМЭФ. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно", - заключил Путин.

Санкции США

Путин заявил, что РФ будет делать все, чтобы помочь Кубе преодолевать незаконные санкции США. "Мы знаем, что незаконные санкции, в которых живет Куба, продолжаются десятилетиями. Тем не менее кубинский народ справляется с этим. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наше экономическое взаимодействие помогало преодолевать эти привнесенные извне сложности", - заверил глава российского государства.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация нынешнего президента США Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не убрала страну из указанного списка.