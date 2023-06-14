Рогов: ВСУ воспользовались ухудшением погоды в Запорожской области для перегруппировки

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что ВСУ снимают минные поля, что говорит о том, что в этих местах они попытаются пойти в атаку

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку на запорожском участке линии боевого соприкосновения, пользуясь дождливой погодой. Об этом заявил ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пока идут дожди, ВСУ проводят перегруппировку, продолжаются обстрелы, идет усиление боевиков на запорожском фронте - подвозятся резервы, пополняются боекомплекты. Плюс ВСУ снимают минные поля, что говорит о том, что в этих местах они попытаются пойти в атаку", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, в том числе в Запорожской области. По оценке военного ведомства, ВСУ только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, в это число не входят потери от российских ударов в глубине украинской территории. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Киев не добился успеха ни на одном направлении.