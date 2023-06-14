Захарова: Запад осуществляет сумасшедший натиск на РФ, навязывая гендерную повестку

Официальный представитель МИД РФ отметила, что речь идет об "изменении половой ориентации, извращенном насаждении всех видов мракобесий - каких-то гендеров, различных несуществующих форм бытия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Запад пытается сделать гендерную повестку доминирующей в РФ, и российскому обществу необходимо этому ежедневно противостоять, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии "Роль женщины в формировании будущего России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Идет, конечно, на нас натиск сумасшедший. Там (на Западе - прим. ТАСС) они от этой темы не отстанут, их задача нас внедрить в эту же гендерную повестку, сделать так, чтобы в наших детских садах, школах, университетах, социальных учреждениях, в целом в образовательной и политической системах эта тема стала доминировать или, по крайне мере, активно развиваться", - сказала она.

Захарова отметила, что речь идет об "изменении половой ориентации, извращенном насаждении всех видов мракобесий - каких-то гендеров, различных несуществующих форм бытия". "Осуществляется удар по психологическому и в целом здоровью населения планеты", - подчеркнула она.

Россия, по словам дипломата, должна этому противодействовать каждый день, "сохраняя законы, внедряя дополнительные законодательные, административные инструментарии, защищая образовательную сферу, занимаясь воспитанием в семье и обществе". "Каждый день просто надо противодействовать этому в нашей жизни, задача женщины, ее функция, роль очень важны", - заключила официальный представитель МИД РФ.