В Крыму заявили, что химзавод "Крымский титан" защищен от возможных провокаций Украины

Предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Химический завод "Крымский титан" в городе Армянске Республики Крым полностью защищен от возможных провокаций со стороны Украины, сообщил ТАСС председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

"Завод "Крымский титан", безусловно, крупное предприятие, и, если постараться, там все что угодно можно сделать. Но мы знаем об этой угрозе, приняты соответствующие меры. Главная угроза там - это соляная кислота, которая находится в больших емкостях и в большом количестве. При ее разливе, конечно, ничего хорошего не будет, и это надо понимать. <...> Но мы пока на эту минуту неплохо защищены", - сказал Константинов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По данным Башкирской содовой компании, которая в апреле 2022 года запустила производство на заводе, "Крымский титан" является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы, в его составе два цеха. Также здесь производится минеральное удобрение аммофос, сернокислый алюминий, жидкое стекло.

Ранее глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале опубликовал обращение, где заявил о минировании химзавода в Армянске российскими войсками. После него о подготовке Россией техногенной катастрофы на предприятии заявили в украинских СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.