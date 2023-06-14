Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта вопросы двусторонних отношений

Стороны также обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили актуальные вопросы развития российско-египетских отношений. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на палестинскую проблематику. Был также обсужден ряд вопросов дальнейшего укрепления российско-египетского многопланового сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях", - указали в российском дипведомстве.