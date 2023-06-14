Доля женщин в "Единой России" превышает 63%

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова отметила, что, согласно нескольким международным рейтингам, в последние годы Россия занимает лидирующие позиции по числу женщин в руководящем звене предприятий и организаций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Доля женщин среди членов партии "Единая Россия" составляет более 63%, заявила в среду председатель общественного совета "Женского движения "Единой России", сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

"Мы с вами всегда знали, всегда понимали, что голосуют, прежде всего, женщины, идут на выборы женщины. Более 63% членов "Единой России" на сегодня - это женщины. Мы видим тенденцию, что девушки не просто готовы прийти проголосовать, а готовы сами участвовать активно в этом процессе, готовы менять мир, готовы проявлять активную позицию", - сказала Лантратова во время дискуссии "Роль женщин в формировании будущего России" в рамках Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, согласно нескольким международным рейтингам, в последние годы Россия занимает лидирующие позиции по числу женщин в руководящем звене предприятий и организаций.

"При этом еще раз подчеркну, что, конечно, никто не будет спорить с тем, что мы живем в традиционалистском обществе, прежде всего, политика для нас - это гармония, партнерство, сочетание, взаимное дополнение друг друга. Именно поэтому у нас не прижилось такое явление, как феминизм, когда мы говорим о какой-то конкуренции, про перетягивание превосходства в той или иной сфере. У нас это все уже есть, у нас есть эти условия, возможности, нам ни в коем случае не нужно ни за что бороться, мы здесь абсолютно в органичном сочетании пребываем, находимся и каждый день это доказываем", - добавила Лантратова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.