В ЛНР утвердили новый состав правительства

В республике появились министерство имущественных и земельных отношений, министерство молодежной политики и министерство спорта

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник утвердил новый состав регионального правительства, его первое заседание состоялось в среду. Об этом сообщила пресс-служба республиканского кабмина.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале правительства, в ЛНР появились новые ведомства: министерство имущественных и земельных отношений, министерство молодежной политики и министерство спорта. Первое возглавила Алена Антонова, которая ранее работала на должности начальника отдела управления имуществом, корпоративными правами, учета имущества и ведения реестра Фонда государственного имущества ЛНР. Главой министерства молодежной политики стала Юлия Величко, до назначения на должность она являлась советником председателя Народного совета (парламента) ЛНР. И. о. министра спорта ЛНР стал Олег Шеренешев, ранее занимавший должность начальника управления физической культуры и спорта Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Среди новых назначений также кадровые изменения в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Ведомство возглавил Денис Ярош, до назначения занимавший пост заместителя гендиректора АО "Научно-технический центр единой энергетической системы". Большинство министров остались на ранее занимаемых ими должностях.

"В ближайшее время будут назначены министр инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики, министр природных ресурсов и экологии, министр труда и социальной политики, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министр чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении правительства региона.

27 мая Пасечник подписал указ, которым продлил сроки процедуры ликвидации местных исполнительных органов государственной власти с 1 до 23 июня. Согласно документу, министерство культуры, спорта и молодежи, а также министерство сельского хозяйства и продовольствия должны быть ликвидированы 8 июля. 15 июля в регионе решено упразднить агентство по государственным резервам.

30 мая врио главы республики продлил сроки ликвидации еще ряда ведомств: Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, а также Государственная инспекция труда ЛНР должны быть упразднены 3 июля, а Государственная архивная служба ЛНР - 15 июля. При этом позже всего в республике должно быть ликвидировано министерство государственной безопасности - "не позднее 31 августа 2023 года".