Посол РФ заявил, что многие во Франции заинтересованы в нормализации отношений с Россией

Как напомнил Алексей Мешков, страны были союзниками в годы суровых испытаний, вместе боролись с нацизмом в период Второй мировой войны

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Многие во Франции не заинтересованы в разрыве отношений с Россией, выступают против русофобии. Об этом в среду заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков на приеме в здании российской дипмиссии в честь Дня России.

Россия и Франция, напомнил дипломат, были союзниками в годы суровых испытаний, вместе боролись с нацизмом в период Второй мировой войны. "Знаем, что в сегодняшней Франции много здравомыслящих людей, не заинтересованных в разрыве с Россией, отвергающих русофобию и выступающих за поддержание нормальных отношений между нашими странами", - сказал Мешков, подчеркнув, что РФ и Франция несут особую ответственность за обеспечение мира и стабильности на планете как постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Россия, указал посол, последовательно выступает за формирование нового миропорядка, "при котором всем государствам и народам жилось бы комфортно", и готова расширять связи с заинтересованными в этом странами. "В России готовы к углублению и расширению взаимовыгодного сотрудничества на основе уважения интересов друг друга", - отметил дипломат.

На торжественном приеме в здании посольства РФ в Париже по приглашению Алексея Мешкова и постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова присутствовали главы дипломатических миссий иностранных государств. В торжестве приняли участие французский экономист, внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, а также представители политических, деловых и культурных кругов Франции, руководители ассоциаций соотечественников. Российских дипломатов поздравил с праздником первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, прибывший в Париж для участия в заседании руководства Международной программы развития коммуникации.