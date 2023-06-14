Захарова заявила, что ЕС хочет превратить Закавказье в арену противостояния

По мнению официального представителя МИД РФ, истинная подоплека политики Евросоюза в Закавказье - выдавливание России из региона

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Истинная подоплека политики Евросоюза в Закавказье - выдавливание России из региона, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на информацию об увеличении числа оперативных центров наблюдательной миссии ЕС в Армении, заявив, что присутствие Брюсселя в регионе было фактически "навязано" им самим.

"Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности. Это лишь подтверждает истинную подоплеку еэсовской политики в регионе, главное для которой - выдавливание России из Закавказья, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

По мнению дипломата, неподотчетность миссии Евросоюза Баку и Еревану подкрепляет подозрения в наличии "скрытой повестки" Брюсселя в регионе, это вызывает вопросы не только у Москвы.

"Нет никакой "добавленной стоимости" от сомнительной активности еэсовских "экспертов" в районе армяно-азербайджанской границы. Тем более неспособны они обеспечить безопасность и соблюдение договоренностей о прекращении огня, достигнутых при решающей роли российского посредничества. Реальной гарантией мира в регионе по-прежнему остается присутствие российского миротворческого контингента", - добавила она.

Захарова отметила, что Москва продолжит содействовать Баку и Еревану в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. "Развитие ситуации в очередной раз доказывает, что наиболее устойчивой и долговременной основой армяно-азербайджанской нормализации и в целом оздоровления ситуации в Закавказье является последовательное осуществление трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, в т. ч. о разблокировании всех транспортных и экономических связей, делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, согласовании параметров мирного договора между Азербайджаном и Арменией", - заключила она.