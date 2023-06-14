РФ просит суд ООН отклонить требования Украины по иску о нарушении двух конвенций

В рамках иска Киев добивается среди прочего выплаты компенсаций, сообщил представитель РФ Александр Шульгин

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Россия добивается отклонения всех требований Украины по поданному в Международный суд ООН иску о нарушении конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявил в среду представитель РФ на слушаниях Александр Шульгин.

"Российская Федерация с уважением просит суд отклонить все требования Украины касательно конвенции по противодействию финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказал он, завершая выступление перед судьями. Украина "решила злоупотребить данными конвенциями, преследуя собственные политические цели", добавил он. Власти бывшей советской республики во время процесса пытались "выставить жителей Донбасса террористами <...>, чтобы оправдать [ведение] войны против них, нарушение и разрыв минских соглашений, что привело к текущему вооруженному конфликту", подчеркнул Шульгин.

По окончании его выступления суд объявил о завершении слушаний по рассматриваемому иску. "Суд удаляется для вынесения решения. Представители сторон будут проинформированы [о дате оглашения вердикта] в рабочем порядке", - заявила председатель суда Джоан Донохью.

Украина 8 июня затребовала в Международном суде ООН, чтобы он признал Россию виновной в нарушении двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев добивается на этом основании выплаты компенсаций.

В рамках этого иска украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пытается представить дело так, что ДНР и ЛНР являются террористическими организациями и что Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина утверждает, что в Крыму проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев.

В ходе слушаний в среду российская сторона заявила, что представителям Украины "не удалось доказать практическую вину РФ по вменяемым ей обвинениям", а борьба с экстремизмом и терроризмом является "ключевым приоритетом России в сфере законодательства". 8 июня на очередном заседании суда Шульгин также утверждал, что украинский иск основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и должен быть отклонен.