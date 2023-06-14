Захарова: скандал с вакцинами против коронавируса показал "истинное лицо евробюрократии"

Как заявила официальный представитель МИД РФ, Брюссель пытается закрепить в качестве общемировой практики провальные схемы закупок и распределения вакцин

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Брюссель пытается закрепить в качестве общемировой практики провальные схемы закупок и распределения вакцин, скандал с их закупками еще раз показал "истинное лицо евробюрократии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на очередную публикацию о скандале с европейскими закупками вакцин от коронавируса. В ней, в частности, говорится об отказе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить информацию о сделках с фармацевтической компании Pfizer и о своей роли в них.

"На сегодняшний день Брюссель пытается закрепить свои, по сути, провальные схемы закупок и распределения вакцин, такие как АСТ-А и COVAX, в качестве общемировой практики. Нынешний скандал в очередной раз продемонстрировал истинное лицо евробюрократии, навязывающей международным организациям свои узкокорыстные цели и двойные стандарты таких механизмов", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в среду.

"Из-за ангажированности этих людей так и не была преквалифицирована российская вакцина "Спутник V", качество которой на поверку оказалось выше западных аналогов. Из-за этого население многих государств Глобального Юга так и не смогло получить своевременный доступ к профилактике и лечению", - заключила дипломат.