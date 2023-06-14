Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на метр с начала наступления на запорожском направлении

Как заявил врио губернатора, власти "хорошо подготовились"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Украинские военные не продвинулись ни на метр с начала контрнаступления на запорожском направлении. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы очень хорошо подготовились. <…> Участок, который в моей зоне ответственности, - противник не прошел ни метра", - сказал он.

"Наша повышенная тревожность привела к тому, что мы очень хорошо подготовились", - сказал Балицкий.

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты его начала. МИД РФ заявил, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.

Президент РФ Владимир Путин 9 июня, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. По его словам, "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.