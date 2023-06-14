Сальдо считает, что Столтенберга и его коллег должен судить трибунал

Генсек НАТО ранее сообщил, что министры обороны стран альянса обсудят в Брюсселе долгосрочную программу военной помощи Украине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Военный трибунал должен судить генсека НАТО Йенса Столтенберга и его коллег за поставки оружия Украине, считает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Столтенберг может говорить то, что он считает нужным. И все точки, куда они направляют свои ракеты и куда дают свое оружие, они известны. <...> И Столтенберг, и все такие "коллеги" подпадают под военный трибунал, потому что совершают военное преступление", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Столтенберг сообщил, что министры обороны стран НАТО обсудят на заседании 15 июня в Брюсселе долгосрочную программу военной помощи Украине. Он также добавил, что на встречу пригласят представителей военной промышленности для обсуждения расширения военного производства.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.