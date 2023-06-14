Небензя: игнорирование международными институтами гонений на верующих на Украине цинично

По словам постпреда РФ при ООН, в украинских СМИ ведется "разнузданная клеветническая кампания" против УПЦ с призывами к полному запрету ее деятельности

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Россия считает циничным отсутствие должной реакции со стороны международных правозащитных структур на насилие и преследование верующих на Украине. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Одним из ярких проявлений нетерпимости является русофобия, о которой мы говорили в ходе созванного по нашей инициативе специального заседания Совета Безопасности 14 марта, - сказал Небензя. - Все мы говорим о недопустимости атак на места отправления культа. В этом контексте особое внимание хотели бы обратить на вопиющие нарушения общечеловеческих и конституционных прав последователей канонического православия на Украине. Это происходит при молчаливом согласии со стороны спонсоров киевского режима".

"На основании дискриминационного законодательства продолжаются захваты храмов канонической Украинской православной церкви [УПЦ] и принудительная, незаконная ликвидация их общин, - отметил дипломат. - Подобные меры сопровождаются насилием в отношении верующих, многочисленными случаями поджогов и вандализма в храмах. Иерархи и сторонники УПЦ подвергаются дискриминации, физическому и моральному насилию. На протяжении нескольких месяцев весь мир наблюдает, как преданные своей вере люди отстаивают Киево-Печерскую лавру, мужественно противостоят экстремистам и давлению со стороны киевских властей".

По словам Небензи, в украинских СМИ ведется "разнузданная клеветническая кампания" против УПЦ с призывами к полному запрету ее деятельности. "На этом фоне циничным выглядит отсутствие должной реакции со стороны международных правозащитных структур на насилие и преследование верующих, а также факты уничтожения и присвоения объектов религиозного культа, - заявил постпред РФ. - Мы в свою очередь привлекали внимание международного сообщества к этой ситуации и созвали специальное заседание СБ ООН по теме преследования УПЦ киевскими властями 17 января, а также провели заседание по "формуле Арриа" на эту тему". Небензя обратил внимание на то, что с подачи руководства Украины в стране отмечается и рост исламофобии.

"Защита мест отправления культа - мечетей, синагог, церквей - это обязанность государств, гарантированная международным правом, национальным законодательством, религией и нормами человеческой морали", - подчеркнул Небензя.