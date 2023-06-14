Балицкий: ПВО в Запорожской области сбивает все ракеты, выпущенные ВСУ из РСЗО HIMARS

По словам губернатора области, также были случаи применения Киевом крылатой ракеты Storm Shadow

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Система ПВО в Запорожской области сбивает все ракеты, выпущенные украинскими военными из РСЗО HIMARS. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума временно исполняющий обязанности губернатора области Евгений Балицкий.

"Особенно ракета Storm Shadow "Сторм шэдоу" доставляет нам неприятности: мы из четырех сбиваем одну. Ракета очень хитрая, летит с переменной скоростью, непроизвольным изменением высоты, очень тяжело сбиваемая. Мы научились сбивать HIMARS - раньше у нас из шести запущенных "химер" сбивалась одна-две, сегодня мы сбиваем все", - сказал он.

ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Запорожской области, в том числе из РСЗО HIMARS. Также были случаи применения крылатой ракеты Storm Shadow.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.