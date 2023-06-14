Балицкий заявил, что в Запорожской области на стороне ВСУ воюют не кадровые офицеры

Это люди, которых "забрали с улицы", сообщил врио губернатора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрируют низкую слаженность на запорожском участке фронта, это не кадровые офицеры, а люди, которых "забрали с улицы", заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"У них абсолютно низкая слаженность. Это не кадровые офицеры, это люди, которых забрали с улицы", - добавил он.

Врио губернатора также выразил удивление, что противник в некоторых ситуациях демонстрирует настолько низкий уровень готовности. Он уточнил, что не сработали беспилотники ВСУ, украинские военные "едут по минным полям".

Помимо этого, Балицкий заявил, что до запорожской линии соприкосновения дошла только четверть переданных Вооруженным силам Украины танков, остальные были подбиты. При этом, по его словам, часть подбитых танков все же подлежит восстановлению, что стоит учитывать.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.