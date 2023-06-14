Балицкий заявил, что голосовать в Запорожье можно будет даже с украинскими документами

Голосование пройдет только в тех населенных пунктах, где будут заранее утверждены избирательные участки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Жители Запорожской области смогут участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания региона с любыми документами, удостоверяющим личность, в том числе с выданными на Украине. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Евгений Балицкий на площадке Питерского международного экономического форума.

"Голосование будет проводиться как по паспортам российским, так и по любым другим удостоверяющим личность человека [документам], это законодательство нам позволяет делать. Человек может прийти с [водительскими] правами. Если мы подтверждаем в комиссии, что он здесь прописан и существует на этой территории, что это действительно документ, удостоверяющий его личность, даже если это украинские права, ему будет выдан бюллетень", - сказал Балицкий.

Он добавил, что голосование пройдет только в тех населенных пунктах, где будут заранее утверждены избирательные участки, даже если российские войска освободят от Вооруженных сил Украины новые территории.

В сентябре в единый день голосования Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области впервые проведут выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. В конце мая президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий этим четырем новым российским регионам устанавливать особенности проведения выборов. Согласно нормативному акту, эти регионы получали право при проведении первых выборов устанавливать особенности реализации отдельных положений закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.