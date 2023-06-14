Слуцкий назвал лицемерной стратегию нацбезопасности ФРГ

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, этот документ - пример "подмены понятий, дезориентации общественности и политических спекуляций в духе вашингтонского обкома"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Представленная канцлером ФРГ Олафом Шольцем стратегия национальной безопасности Германии является примером лицемерия и подмены понятий, считает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Честно - от лицемерия режет в глазах. Те, чьи предки развязали самую кровавую в истории человечества войну на идеологии фашизма, те, кто спонсирует и поощряет ее возрождение на Украине, те, кто продолжает накачивать марионеточный режим в Киеве летальными вооружениями, те, кто врали нам в лицо относительно минских соглашений, сейчас пытаются выставить себя миротворцами, радеющими за безопасность Европы", - написал он в своем Telegram-канале.

По его оценке, этот документ - пример "подмены понятий, дезориентации общественности и политических спекуляций в духе вашингтонского обкома".

Лидер ЛДПР отметил, что в стратегии отсутствует информация о причинах, вынудивших Россию защищать Донбасс, а также о спровоцированном коллективным Западом украинском конфликте и нагнетании напряженности на Европейском континенте.

"Вина за текущее положение дел целиком и полностью лежит именно на таких "стратегах" установления евро-атлантического превосходства и исключительности. А ведь если задуматься, это тоже одно из проявлений коллективного неонацизма", - подчеркнул Слуцкий.

Правительство ФРГ 14 июня приняло первую в истории Германии стратегию национальной безопасности, в которой прописываются основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны на ближайшие годы. В документе объемом более 40 страниц отражена концепция обеспечения безопасности страны и территории НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций, пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.