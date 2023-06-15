14 июня, 21:06

Мишустин в преддверии Дня медработника посетит Федеральный центр медицины катастроф

День медицинского работника в 2023 году отмечается 18 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг посетит Федеральный центр медицины катастроф. Он совместно с министром здравоохранения Михаилом Мурашко ознакомится с работой центра и пообщается с медработниками.

Посещение центра приурочено ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня.

Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) была создана 3 мая 1994 года. В том же году были образованы Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", начали создаваться территориальные центры. 12 октября 2020 года Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова Минздрава России был определен органом повседневного управления ВСМК, для реализации функций создан филиал - Федеральный центр медицины катастроф.

Центр обеспечивает координацию органов управления, использования сил и средств всероссийской службы, разрабатывает научно-методические принципы деятельности, а также подготовку, повышение квалификации и аттестацию медицинских специалистов ВСМК. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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