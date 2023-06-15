Визит Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет увеличена вдвое, до четырех человек, уточнил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 июня. /ТАСС/. Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится в четверг, 15 июня. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

В среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит главы МАГАТЭ отложен, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации команды экспертов агентства на объекте.

"С высокой степенью вероятности можно сказать, что визит делегации МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг все-таки состоится", - сказал собеседник агентства.

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет увеличена вдвое, до четырех человек, добавил Карчаа.

"Сейчас двое, а останется четыре человека", - сказал он, отвечая на вопрос о числе членов миссии МАГАТЭ, которые продолжат работать на станции.

При этом Карчаа отметил, что не видит практического смысла в расширении миссии. "Сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности", - сказал он.

13 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Киев. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на станцию, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию на ЗАЭС. Предполагается, что в рамках визита на станцию будет проведена ротация инспекторов МАГАТЭ.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.