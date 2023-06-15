На Запорожской АЭС ожидают визита главы МАГАТЭ

Рафаэль Гросси, в частности, планирует проследить за соблюдением пяти основных принципов защиты станции, которые были представлены Совету Безопасности ООН 30 мая

ЭНЕРГОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, как ожидается, посетит в четверг Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Гросси намерен оценить ситуацию на станции после ЧС на Каховской ГЭС и провести ротацию инспекторов.

6 июня Гросси заявлял, что на следующей неделе возглавит миссию по ротации экспертов агентства на ЗАЭС, присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС. Но точный день визита он не называл. По данным агентства, Гросси также планирует проследить за соблюдением пяти основных принципов защиты станции, которые были представлены Совету Безопасности ООН 30 мая.

13 июня глава МАГАТЭ посетил Киев, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там он сообщил, что по завершении общения с прессой отправится на станцию, где проведет несколько часов и оценит ситуацию. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее подтвердил ТАСС, что визит Гросси на АЭС с высокой степенью вероятности состоится в четверг.

Впервые Гросси побывал на ЗАЭС 1 сентября 2022 года, после чего на станции было учреждено постоянно присутствие специалистов МАГАТЭ. Второй визит главы МАГАТЭ состоялся 29 марта.

Усиление миссии

Как считает Карчаа, миссия МАГАТЭ будет увеличена вдвое, до четырех человек. По его словам, ситуация вокруг ЗАЭС входит в число приоритетных для Гросси вопросов и он не на словах, а на деле обеспокоен происходящим. В частности, он назвал позитивным сигналом намерение Гросси участвовать в планируемой ротации.

Девятая группа экспертов МАГАТЭ должна была прибыть на станцию 25 мая, но, как сообщал ранее Карчаа, ротация была перенесена по инициативе Украины. По его информации, Россия не получала официальную ноту из Департамента безопасности ООН о переносе. Карчаа считает, что Украина устроит провокацию, которая может затормозить этот процесс, "как это уже бывало".

Предыдущая, седьмая, ротация инспекторов агентства состоялась на Запорожской АЭС 27 апреля без происшествий, в состав восьмой группы вошли австралиец и словак. Им на смену должны приехать специалисты из Аргентины, Ирландии и Марокко.

Ситуация на Запорожской АЭС

Агентство 7 июня сообщило, что АЭС продолжает пополнять запасы воды, необходимой для охлаждения реакторов, из Каховского водохранилища, но уровень воды в нем снижается из-за прорыва дамбы одноименной ГЭС. Если все пруды-охладители на ЗАЭС будут заполнены, то воды в них для охлаждения реакторов и отработавшего топлива хватит на несколько месяцев, отмечали в агентстве.

Глава МАГАТЭ 13 июня заявил, что непосредственной угрозы для ЗАЭС после прорыва Каховской ГЭС сейчас нет. При этом в МАГАТЭ поступила информация, что уровень воды в районе Запорожской ТЭС может быть на два метра выше, чем в остальном водохранилище. Эксперты МАГАТЭ хотят получить доступ к ТЭС, чтобы выяснить, чем вызвана такая разница в измерениях.

Как сообщали в пресс-службе станции, сотрудники МЧС РФ провели работы по обеспечению надежного уровня водоснабжения Запорожской АЭС. В настоящий момент пять из шести блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м.

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. С конца февраля 2022 года объект находится под контролем российских войск. С тех пор подразделения Вооруженных сил Украины периодически обстреливают как территорию ЗАЭС, так и сам Энергодар, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.