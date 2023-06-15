Рябков заявил о намерении почти 20 стран присоединиться к БРИКС

Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться, подчеркнул замглавы МИД России

МОСКВА, 15 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти двух десятков. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Список претендентов на вхождение в объединение продолжает пополняться. Количество государств, заинтересованных в том, чтобы войти в состав этого объединения, приближается к двум десяткам. Это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников, я хотел бы это подчеркнуть", - сказал замминистра.

Он отметил, что БРИКС объединяет государства, которые не руководствуются принципом "ведущий-ведомый", где кто-то задает тон, а остальные следуют этим установкам". Вместо этого партнеры совместно, коллегиально, "на принципе консенсуса формируют конструктивную повестку дня". "И практическая работа в формате БРИКС, и уже солидный объем принятых совместных документов - наглядное подтверждение именно такого пути развития данного объединения", - указал Рябков.

"Обсуждение того, каковы могут быть критерии вхождения в БРИКС, продолжается, и ЮАР эту работу интенсифицировала. Углубленный разговор по данному сюжету состоялся на встрече министров иностранных дел БРИКС как в "пятерочном" формате самих участников БРИКС, так и в формате "пятерка" БРИКС плюс так называемые друзья БРИКС в Кейптауне в первых числах июня. Между этой встречей и саммитом объединения в конце августа предстоят дополнительные контакты, дополнительные обсуждения", - пояснил дипломат.

Он добавил, что при всей важности разработки критериев "в конечном счете расширение БРИКС - это предмет политического решения". Рябков обратил внимание на успешный опыт консенсусного решения "без всяких критериев в пользу приема в свое время Южно-Африканской Республики", которая в этом году председательствует в БРИКС. "Думаю, что сильные кандидаты, которых немало, могут обращаться и к этому опыту тоже, прогнозируя для себя, что может и не может происходить", - сказал замглавы МИД.

"Мы призываем партнеров по БРИКС подойти к этой теме максимально незашоренно, открыто. И могу сказать, что, на наш взгляд, арабский мир и Азиатско-Тихоокеанский регион явным образом "просятся" в БРИКС, поскольку их представителей на сегодня там нет. Но будем смотреть, что конкретно можно будет предложить лидерам на этот счет, внести на решение лидеров на саммите в Йоханнесбурге", - заключил он.