Депутат Госдумы Сергей Сокол подал документы на участие в выборах главы Хакасии

Он был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия"

ТАСС, 15 июня. Депутат Госдумы Сергей Сокол, участвовавший в СВО, подал документы в избирком Республики Хакасия для участия в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Сергей Сокол подал документы на выборы главы региона в Избирательную комиссию Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Ранее пакет документов для участия в выборах главы Хакасии подал действующий глава республики, представитель КПРФ Валентин Коновалов.

Выборы на пост главы Хакасии пройдут 8, 9 и 10 сентября. Сокол был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия". За него проголосовали 98 делегатов региональной конференции партии. Всего на мероприятии присутствовали 128 делегатов из 13 местных отделений партии.

52-летний Сокол осенью прошлого года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Весной этого года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества.

Сокол родился в Севастополе. В 2002-2008 годах был вице-губернатором Красноярского края, в 2008-2009 годах - первым вице-губернатором Иркутской области, после гибели главы региона Игоря Есиповского в авиакатастрофе несколько месяцев исполнял обязанности главы Приангарья. В 2018-2020 годах - председатель Законодательного собрания Иркутской области. С 2020 года - депутат Госдумы от партии "Единая Россия".